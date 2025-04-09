الحشيمي زار الحجار وحثا في قضايا إنمائية وانتخابية تهمّ البقاع

زار النائب بلال الحشيمي، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث جرى التداول في مجموعة من الملفات التي تهم المواطنين، وخصوصاً في منطقة البقاع.

وتناول البحث موضوع النافعة، حيث شدد الحشيمي "على ضرورة تسهيل معاملات الناس وتخفيف الأعباء عنهم، لما لهذا الملف من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية".

وتطرق المجتمعان، إلى ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث شكر الحشيمي، الحجار على "التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، لما لذلك من أهمية في تسيير شؤون الناس، لا سيما وأن عدداً كبيراً من البلديات حالياً إما منحلة أو مستقيلة، وخصوصاً في منطقة البقاع، ما يفاقم التحديات الإنمائية والخدماتية في هذه القرى والبلدات".

وعرضا عدد من المواضيع الإنمائية التي تهم البقاع، حيث أكد الحشيمي على "أهمية التعاون بين الوزارات والنواب لتلبية حاجات المناطق المحرومة وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها".