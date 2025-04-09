اشار نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، الى انه "بعد مناشدة معالي وزير الداخلية والبلديات حول تطبيق قانون السير في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لا سيما لجهة تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات ومراجعة سعادة محافظ بيروت المحترم والمسؤول عن هذا الملف، مع العلم ان هذه الصهاريج لديها موافقة وزارة الطاقة ومعهد البحوث والاقتصاد والجمارك وخضعت للكشف من قبل مصلحة تسجيل السيارات منذ اكثر من سنة ولغاية تاريخه لم تسجل هذه الصهاريج، علما ان تسجيلها ودخولها سوق العمل يدخل مبالغ طائلة الى الخزينة، مما يحتم علينا طرح السؤال: من المستفيد من عدم التسجيل؟ لذلك وإذا لم يبت بحل هذا الموضوع في القريب العاجل فسوف ندعو جميع مالكيها لإنزال الصهاريج الى مصلحة تسجيل السيارات واقفالها لأنها باتت نافعة مش نافعة للأسف".

كانت هذه تفاصيل خبر ديب: إذا لم يحل موضوع تسجيل صهاريج المحروقات فسندعو مالكيها لإنزالها الى النافعة وإقفالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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