متقاعدو التعليم الاساسي الرسمي: قلقون لتجاهل الحكومة الدائم والمستمر لقضيتنا

أعرب المتقاعدون في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان اليوم، عن "قلقهم الشديد ازاء تجاهل الحكومة الدائم والمستمر لقضيتهم والمتمثلة بحالة الانهيار الصحي والمعيشي التي يعيشونها".
واشار البيان الى ان "الحكومة وبعد استلامها مقاليد السلطة التنفيذية بالدولة لم تول هذه القضية اي اهتمام لا تصريحاً ولا تلميحاً، وانتظر المتقاعدون في القطاع العام، وخصوصاً متقاعدي التعليم الاساسي الرسمي كونهم الاكثر مظلومية ان تلجأ الحكومة الى معالجة وضعهم الصعب وانصافهم لانقاذهم مما يعانون من وطأة الازمة الخانقة التي يرزحون تحتها".
اضاف: "ان هذا التجاهل الذي نأمل ان لا يكون مقصوداً لا يمكن ان يستمر وان يسكت عنه المتقاعدون والذين يطالبون بإعطائهم حقوقهم والمتمثلة بإعادة الاعتبار لرواتبهم لما قبل الازمة عام 2019 والتي تآكلت بفعل التضخم الذي بلغت معدلاته اكثر من 60 ضعفاً ـ اعتبار المتقاعدين جزءاً اساسياً من القطاع العام، يسري عليهم ما يسري على زملائهم بالخدمة ما عدا بدل النقل واكلافه".
واكدوا ان "الوضع لم يعد يطاق، فما نتقاضاه لا يغطي مستلزماتهم الصحية لا اكثر، المطلوب معالجة فورية وان تتدراك الحكومة الوقوع في مجزرة اجتماعية تتحمل مسؤوليتها".
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