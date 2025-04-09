الرئيس عون عرض مع السفير المصري الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية واستقبل شهيب وابو فاعور

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر وسبل تطويرها.

ولفت موسى، الى أنه "جرى التداول بمواضيع كثيرة اهمها العلاقات اللبنانية-المصرية، اضافة الى مواضيع تتعلق بالاوضاع الاقليمية وبالداخل اللبناني، وبعض الاحداث التي جرت في الفترة الاخيرة".

وقال "اطلعت الرئيس عون على جهود مصر في هذا الاطار ونحن نبحث عن استقرار لبنان، ومع مختلف الشركاء من اجل الوصول الى تسويات تسمح بعودة هذا الاستقرار".

وذكر أنه "البحث تناول ايضاً الخطوات الاصلاحية والبنيوية القادمة وقد اطلعنا الرئيس عون على ما يتم اتخاذه من اجراءات مشجعة في هذا الاتجاه. ونأمل ان نشهد استقراراً في الاوضاع في لبنان وفي الاقليم".

واستقبل الرئيس عون، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب الذي أوضح أنه "عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد"، مؤكداً أن "الإنتاجية التي سجلت في البلاد خلال ثلاثة اشهر من الولاية الرئاسية، وما تحقق حتى الساعة من تعيينات، تنبئ بمستقبل جيد وتعطي أملاً بقيام البلاد في وقت قريب وأن الآمال التي وضعت على عهد الرئيس عون سوف تتحقق في أقرب وقت".

وأشار إلى أن "البحث تناول أيضاً قضايا تهم الجبل".

استقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل بو فاعور الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد لا سيما بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس.