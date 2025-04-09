وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لا تسعى الى حرب مع الصين لكنها ستتحرك لاحتواء التهديدات الصينية

اعلن وزير الدفاع الاميركي بيت هيغسيث في بنما أن الولايات المتحدة "لا تسعى الى حرب مع الصين"، لكنها ستتحرك لاحتواء "التهديدات" الصينية في القارة الأميركية.

واشار هيغسيث في اليوم الثاني من زيارته لبنما التي باتت قناتها في صلب النزاع بين الولايات المتحدة والصين، الى اننا "لا نسعى الى حرب مع الصين، ولكن معا علينا أن نتجنب الحرب عبر احتواء تهديدات الصين في هذه المنطقة في شكل صلب وقوي".