شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموارد الـ7 الرئيسية للتحالف الوطنى الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية من القوافل طبية والغذائية، مرورًا بمشروعات تمكين اقتصادى، ودعم تعليمى إلى مبادرات صحية نوعية، يمد التحالف الوطنى الأهلى التنموى يده إلى القرى والنجوع فى ربوع مصر المختلفة، رافعًا رسالة لا أحد يُترك خلف الركب ولن نترك أحدًا، وقد حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية.

و نصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى :

1- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.