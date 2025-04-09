شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعمل على قاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي كواحدة من أهم العلامات الفارقة فى مشهد العطاء والتكافل المجتمعى، رفع مستوى المواطن المصرى ورعايته، وذلك من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا.

ويتكون التحالف الوطنى من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصرى، جامعة القاهرة).



ويتواجد التحالف الوطنى فى 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة فى الوادى الجديد، 18 جمعية شريكة فى شمال سيناء، 34 جمعية شريكة فى جنوب سيناء).



كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإدارى، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

يضم التحالف الوطنى الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا فى أنشطة التحالف الوطنى فى عام 2022، إجمالى عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

كما تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع فى مصر تحت اسم الفريق الوطنى للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبى لبناء قدراتهم فى 18 يناير 2023.

كما سعى التحالف لضم أعضاء جدد فى جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، الأمر الذى يعكس أن هذه التجربة تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.