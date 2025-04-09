سلام التقى وفداً من شركة المحاماة الاميركية العالمية واطلع على نشاطها في عدد من دول العالم وبيروت

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من شركة المحاماة الاميركية العالمية سكوير باتون بوغز "Squires Patton Boggs" ، برئاسة المحامي غسان بلول الشريك وعضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاعها في منطقة الشرق الأوسط وضم الوفد كل من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز، دايف شنيتغر، المحامي إدوارد نيوبري الشريك والمدير المسؤول عن العلاقات العامة في الشركة، ورئيس وحدة المنازعات العالمية المحامي ميتش برغر، واطلع من الوفد على نشاطها في عدد من دول العالم بما فيها مكتبها في بيروت.

والتقى سلام وفدا من الجامعة اللبنانية- الاميركية برئاسة رئيس الجامعة الجديد الدكتور شوقي عبد الله وجرى عرض لاوضاع الجامعة.

واستقبل وفدا من منتدى الذاكرة والغد، الذي اطلع الرئيس سلام على نشاطات المنتدى.