استقبل رئيس لجنة الإقتصاد النيابية فريد البستاني في المجلس النيابي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز ريغو مع وفد ضم ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، كبير الخبراء في القطاع المالي جايم بونس، المستشارة الاولى للمدير التنفيذي لشؤون لبنان السيدة مايا شويري، الاقتصادية السيدة حنين الفقيه والاقتصادية ريتا الاشقر بحضور النائب جيمي جبور.
وقد تباحث الطرفان خلال اللقاء بكيفية العمل لتسهيل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار القوانين الاصلاحية وهي قانون السرية المصرفية، وقانون حماية الودائع وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي.
وقد اتفق الفريقان على ان لبنان لا يملك رفاهية الوقت من أجل اقرار القوانين الاصلاحية لأنها مفتاح النهوض الاقتصادي، وعلى متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن بعد اسبوعين والتي سيشارك فيها النائب البستاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني التقى بعثة صندوق النقد الدولي: لضرورة اقرار جميع القوانين الاصلاحية في أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.