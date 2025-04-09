الحجار وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم، قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار الذي سيجرى بتاريخ 11/5/2025>

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