افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان وفدا مختصا من وزارة البيئة كشف بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش اللبناني على الكسارات العاملة على السلسلة الشرقية شرقي بعلبك، وذلك بهدف الاطلاع ورفع تقرير مفصل حول عمل تشغيل هذه الكسارات، وما تشكله من اضرار على سلامة البيئة والمياه الجوفية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فريق مختص من وزارة البيئة كشف على الكسارات العاملة على السلسلة الشرقية شرقي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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