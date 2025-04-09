محافظ بيروت طلب من قيادة شرطة بيروت مكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول في شوارع بيروت.
وجاء في الكتاب :"بعد أن كثرت في الأونة الأخيرة ظاهرة التسول على التقاطعات والشوارع التي تضم محال تجارية ومطاعم ومقاهي في مختلف أنحاء العاصمة، وبعد أن تبين من المعلومات الواردة الينا أنهم أشبه بشبكة منظمة بحيث يعمل على توزيعهم في الأماكن المكتظة والشوارع التي تشهد نشاطاً اقتصادياً، ونظراً للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة وحرصاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري لمدينة بيروت، ويطلب من جانبكم منع التسول في مختلف أرجاء العاصمة والعمل على إيقاف مشغلي المتسولين والتحقيق معهم واتخاذ كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة".
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