أورتاغوس: الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله ولبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701

أشارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الى إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديها رؤية حقيقية لمساعدة شعب لبنان وخاصة شعب الجنوب.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية" لفتت الى انه "دعونا نعيد النظر في كيفية إعادة إعمار جنوب لبنان، هناك احتياجات كثيرة في الشرق الأوسط حالياً، للأسف لإعادة الإعمار، سوريا وجنوب لبنان وغزة، سيتطلب الأمر مليارات ومليارات الدولارات لإعادة إعمار الشرق الأوسط بعد الحروب".

وتابعت: "ما أفكر فيه، من منظور القطاع الخاص، هو كيف يمكننا القيام بشيء جديد ومختلف، ونُشرك الشباب في إعادة الإعمار، لذا أود أن أجمع القطاع الخاص من جميع بلداننا مرة أخرى، حتى لا يتحمل لبنان المزيد من ديون البنك الدولي، قد تكون مبادرات القطاع الخاص، تكون منطقة صناعية اقتصادية. هذه مجرد فكرة واحدة. لكن، ماذا نفعل لإحداث ثورة حقيقية في الجنوب، ما نحتاجه بشدة في جنوب لبنان، هو أن يثق الناس بالدولة".

واعتبرت ان "على الدولة أن توفر الخدمات الأساسية، يجب أن يشعر الناس بالارتباط ليس فقط بكونهم جزءاً من الجنوب في قراهم، بل بكونهم جزءاً من لبنان بأكمله، ما أريده للبنان لا أن يكون دولة تمد يدها طالبة المال، أريدهم أن يكونوا قادةً من جديد في الشرق الأوسط، قادةً في الخدمات المالية والتعليم والثقافة وكل ما نعرفه عن لبنان، ولتحقيق ذلك، علينا إشراك الجميع، لذا نعلم أنه علينا مساعدة الحكومة اللبنانية على كسب قلوب وعقول سكان جنوب لبنان حتى يعتمدوا على الدولة، على الحكومة، وليس على أي جهات أو كيانات خارجية أخرى لتقديم تلك الخدمات".

واكدت اروتاغوش إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله، ولبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "نزع سلاح حزب الله هو جزء من ​سياسة​ الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وأملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة ترامب حدود".

واعتبرت اورتاغوس أن "|هناك فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، ويجب أن يستمع الحكام في لبنان للشعب اللبناني"، مبرزة "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة المقبلة".

ورأت أن "الأمل هو الحفاظ على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام جميع الأطراف به. أملنا هو المساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان، سيكون من الرائع أن نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، اتفاق حدودي يتقبله الطرفان، وأن نتمكن أخيرا من التوصل إلى حل نهائي لقضايا مثل الحدود وغيرها من القضايا التي أزعجت لبنان واسرائيل".