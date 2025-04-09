الرئيس عون امام قضاة اقسموا يمين توليهم مناصبهم الجديدة بمجلس القضاء الاعلى: كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي

دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى الى اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن، لافتا الى اننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلا.

وفي كلمة له في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم، شدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في اصدار الاحكام، معربا عن ثقته في مجلس القضاء الأعلى الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث.

وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حيث هنأهم وتمنى عليهم العمل استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وعدم التأثر بأحد غير ضميرهم والقانون وقال:" كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي، ولتكن كلمتكم كلمة حق".

ولفت الوزير نصار الى ان قاعة محكمة سجن رومية ستصبح جاهزة خلال أيام، فيما تعهد القاضي عبود بان يعمل مجلس القضاء الأعلى وفق ما تنص عليه القوانين دون أي اعتبار آخر.

وكان الرئيس عون استقبل صباحاً وفدا من منظمة Horeca للصناعات الغذائية والضيافة، مثنياً على نشاطات المنظمة التي تتخطى حدود لبنان، وتظهر الصورة الجميلة والحقيقية له، والتي تعطي بارقة امل وتترك بصمة مضيئة في النفق المظلم الذي يمرّ فيه البلد، وعلى ان كل الدول باتت تعطي اهمية كبيرة للسياحة. واشاد الرئيس عون بما يقدمه المعرض، مشدداً على انه لا يزال يؤمن بلبنان وباللبنانيين الذين يعملون بجهد لاخراج البلد من ازمته، لان هذا العمل مستند الى الشغف ومحبة لبنان. ولفت الى ان اللبناني يرى في كل ازمة فرصة يحاول استغلالها ليكمل مسيرته، وهذا ما يعكس ارادته الصلبة.

وتبادل رئيس الجمهورية مع اعضاء الوفد اطراف الحديث، فاستمع الى افكارهم وطروحاتهم، ولفت في معرض رده على مداخلة، انه اخذ عهدا ًعلى نفسه بقيام دولة فعلية في لبنان يؤمن بها اللبنانيون اينما كانوا، في الداخل او الخارج، داعياً الى المحافظة على ثروة لبنان الشبابية من خلال اعادة الثقة اليهم ببلدهم، ليعيشوا بكرامة.