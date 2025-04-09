ترامب: الولايات المتحدة ستحلق عاليا كما لم يحدث من قبل

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى رجال الأعمال والشركات الدولية بالقول "لديكم فرصة رائعة لنقل أعمالكم إلى الولايات المتحدة، ولن نفرض أي رسوم ولن نضع قيودا عليكم إذا نقلتم أعمالكم الينا". وأكد ترامب ان "الولايات المتحدة ستحلق عاليا كما لم يحدث من قبل".

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