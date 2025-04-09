وزير الخزانة الأميركي: على الراغبين ببحث الرسوم الجمركية معنا التفكير بكيفية إعادة التوازن مع الصين

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن " على الراغبين ببحث الرسوم الجمركية معنا التفكير بكيفية إعادة التوازن مع الصين"، مشددا على ان "كل الخيارات متاحة بشأن إزالة أسهم الشركات الصينية من أسواق المال الأميركية".
وفي وقت سابق، اعتبر أن الولايات المتحدة تتمتع بأفضلية واضحة على الصين في سياق التصعيد المتسارع للحرب التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن بكين ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بتصعيدها الأخير، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تصدّر إلى الصين سوى خُمس ما تستورده منها.
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