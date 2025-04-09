سعر الذهب يرتفع بنسبة %3 إلى 3087 دولاراً للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع توجه المتعاملين نحو الملاذ الآمن عقب تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فيما قدم ضعف الدولار وتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دعماً إضافياً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 3048 دولاراً للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.2% لتسجل 3087 دولاراً.

وكان قد بدأ سريان الرسوم الأميركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، وشملت رسوماً جمركية "متبادلة" بنسبة 104% على الواردات من الصيني، ما ساهم في تصاعد حدة التوترات التجارية، ودفع الدولار للتراجع بنسبة 0.4%، وهو ما زاد من جاذبية الذهب المقوّم بالدولار بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة