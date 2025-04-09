ترامب ساخرا: دول العالم تقبل "مؤخرتي" لإبرام صفقات جديدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة الدول يتواصلون معه "ويتوسلون" من أجل التوصل إلى اتفاق مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ضمن تصريحات الرئيس ترامب في حفل عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن، حيث تابع نصا: "أقول لكم، هذه الدول تتصل بنا، وتتملقني (يقبّلون مؤخرتي)" Kissing my ass، وتابع: "إنهم يتوقون للتوصل إلى اتفاق. من فضلك، من فضلك يا سيدي. فلنبرم أي صفقة، مستعدون لفعل أي شيء سيدي". قالها ترامب وهو يقلد توسل أحد الزعماء".

وقد دخلت العديد من الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب 2 أبريل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وهي تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة، وقد أشعلت الرسوم حربا تجارية عالمية، حيث تخطط الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات انتقامية.