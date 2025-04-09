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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 أبريل 2025 02:44 م

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد قليل، مؤتمراً صحفيا لإعلان أبرز القرارات التى تم الموافقة عليها، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد قال: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

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