شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 09 أبريل 2025 02:44 م
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد قليل، مؤتمراً صحفيا لإعلان أبرز القرارات التى تم الموافقة عليها، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد قال: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.
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