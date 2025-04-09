شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد قليل، مؤتمراً صحفيا لإعلان أبرز القرارات التى تم الموافقة عليها، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد قال: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.