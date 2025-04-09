شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لـ"الوفد" تجتمع اليوم لمناقشة معايير مرشحى الحزب بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم الأربعاء، لمناقشة المعايير الخاصة بمرشحي الوفد في القوائم والتي يشارك فيها الوفد طبقا للقانون، فضلا عن دعوة اللجان الإقليمية لعرض مرشحيها للانتخابات القادمة، علي المكتب التنفيذي طبقا للمادة ٢٦ من اللائحة الداخلية.

ومن المقرر أيضا أن يناقش اجتماع الهيئة العليا اختيار أحد أعضائها للمكان الشاغر كنائب لرئيس الحزب، واختيار عضو هيئة جديد في المكان الشاغر بالهيئة العليا.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد ترأس اجتماع المكتب التنفيذي منذ أيام، وأكد رفضه لكل الشائعات التي أدعت إرسال اسماء بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ، نافيا حدوث هذا الأمر تماما.

وأكد "يمامة"، أنه يقف علي مسافة واحدة من الجميع، وأن هناك معايير سوف يتم وضعها، مؤكدا أن قانون الانتخابات سوف يصدر في مايو القادم، ومن غير المنطقي الحديث عن أسماء قبل معرفة شكل الانتخابات.

وأوضح "يمامة"، أن هناك ثلاثة سيناريوهات تبحث للشكل الانتخابي مما يصعب معه تحديد الأسماء، قائلا: "لن أتقدم بأي أسماء قبل استقرار النظام الانتخابي وسوف ندعم وجود مرشحين أقوياء في الفردي وليس القوائم فقط".