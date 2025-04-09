رفعت سلطات الصين رسومها الجمركية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة وذلك اعتبارًا من 10 نيسان. وأعلنت وزارة المالية الصينية،، إن الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الخميس، ارتفاعا من 34% التي أعلنتها في وقت سابق، في رد على رسوم جمركية فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية الصينية: سنرفع التعرفات على السلع الأميركية الى 84 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.