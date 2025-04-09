بستاني: لجنة الاقتصاد استمعت الى الوزير السابق جورج بوشكيان حول موضوع شبهات الفساد بوزارة الصناعة وكان نقاشنا مهما جدا

أكد رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب أن "اللجنة اجتمعت اليوم وكان الموضوع للاستماع إلى وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان بشبهات فساد بوزارة الصناعة وكان نقاشنا مهما جدا وتمحور في الشق الاول على الشكل"، مشيرا الى ان "الوزير السابق هو زميل لنا في المجلس وواجبات لجنة الاقتصاد هي عندما تسمع او تتلقى شبهات او اتهامات فساد او غير ان تتحرى عن الموضوع فنية اللجنة ان نسأله ونستوضح منه واللجنة ليست محكمة وليس لها تاثير قضائي وبعدما كنا نستمع إلى الأجوبة من الوزير السابق نقرر إذا كان هناك لزوم ان نعمل لجنة تقصي حقائق او ندعي بموجب اخبار كما فعلنا في السابق".

واضاف :"لم نصل إلى هذه النتيجة لانه حصل اخذ ورد بالموضوع واؤكد للجميع انه لا يوجد اي ضغط او تاثير سياسي من اي جهة وكله في اطار نقاش ديمقراطي صحي وابدى كل عضو من اعضاء اللجنة رأيه وكان لي الشرف ان استمع لهم ونتوصل الى النتيجة التالية، اقترح اولا بما ان هذا الموضوع تداول في الاعلام نحن واجباتنا ان نتابعه الطرح الاول ان ننتظر قرار القضاء واذا لدينا اي معلومات تفيد القضاء ندلي فيها مباشرة والطرح الثاني ان نعقد جلسة ونستوضح الوزير بوشكيان ويعطينا الأجوبة

واحب ان اشكر الوزير بوشكيان لحضوره الإيجابي، وقد قررنا متابعة الموضوع".