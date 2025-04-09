النشرة: مساومات بين المرشح لرئاسة الرابطة المارونية مارون الحلو وأطراف محسوبين على جهة سياسية لفرض مرشحي تحد واستفزاز

علمت "النشرة" أنه تجري مساومات من تحت الطاولة بين المرشح لرئاسة الرابطة المارونية مارون الحلو وأطراف معينين محسوبين على جهة سياسية معينة لفرض مرشحي تحد واستفزاز، مما يساهم في تعكير الأجواء وتعقيدها. وهذا الأمر إن تم سيكون بمثابة نكسة للذين راهنوا على الحلو وقدرته على التحرر من الضغوط. فهل ما حصل وما يحصل هو خيبة أو أنه تفاهم ضمني بين جناحي حركة "اتحاديون" ؟

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