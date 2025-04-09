استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة إرنستو راميريز، وجرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الجاري التي يشارك فيها كنعان، والتشريعات الإصلاحية التي أقرت في لجنة المال والموازنة ومجلس النواب وتلك التي يعمل على اقرارها في الفترة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان بحث مع بعثة صندوق النقد الدولي والتشريعات الإصلاحية والتحضيرات لاستئناف المفاوضات مع الصندوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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