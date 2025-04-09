شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب الشامل في اليونان يصيب الخدمات العامة بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعطلت الخدمات العامة في أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، جراء إضراب عام شامل في البلاد، حيث توقفت العبارات في الموانئ، وتم تعليق الرحلات الجوية، فيما عملت وسائل النقل العام بدوام جزئي، وذلك في إطار ضغوط النقابات العمالية لإنهاء تدابير التقشف المستمرة التي فرضها الدائنون الدوليون على اليونان قبل عقد من الزمن.

ودعت النقابتان الرئيسيتان اللتان تغطيان القطاعين العام والخاص إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، وتطالبان بزيادة الأجور والعودة الكاملة لحقوق التفاوض الجماعي التي تم إلغاؤها كجزء من خطط الإنقاذ الدولية خلال الأزمة المالية لليونان. إلغاء الرحلات الجوية

تم إلغاء الرحلات الجوية التجارية من اليونان وإليها، وبين الوجهات المحلية من منتصف ليل الأربعاء حتى منتصف ليل الخميس، فيما عملت الحافلات والقطارات والترام ومترو الأنفاق في العاصمة اليونانية فقط لجزء من اليوم.

وتواجه البلاد حاليا ارتفاعا في تكاليف المعيشة وسط مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات المالية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مزيد من الصعوبات.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للعمال في اليونان، وهو الاتحاد الشامل لعمال القطاع الخاص، إن "ارتفاع تكاليف المعيشة يلتهم أجور العمال، دون أي اهتمام من الحكومة"، مضيفًا أن شريحة كبيرة من سكان البلاد تنفق أكثر من 40% من دخلها على السكن والتدفئة. زيادة الأجور

دعا الاتحاد الشامل للقطاع العام، إلى زيادة الأجور وإعادة مكافآت العطلات للموظفين المدنيين، والتي كانت تعادل راتب شهرين قبل أن يتم إلغاؤها في إطار تدابير التقشف المرتبطة بخطة الإنقاذ المالي.

وتعتزم النقابات تنفيذ ثلاث مسيرات احتجاج في وسط أثينا في وقت لاحق صباح اليوم الأربعاء، مع مظاهرات مماثلة مقررة في مدن أخرى.