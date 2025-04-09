شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مصرع 79 شخصًا في انهيار سقف مبنى بالدومينيكان.. واستمرار الإغاثة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - لقي 79 شخصًا مصرعهم على الأقل وأصيب أكثر من 150 في انهيار سقف مبنى في جمهورية الدومينيكان، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات الثلاثاء، حيث يواصل عمّال الإنقاذ البحث عن ناجين.وأعلن خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ، للصحفيين في تحديث لعدد ضحايا الانهيار، أن "هناك 79 قتيلا".وأضاف أن هناك "155 عملية نقل (بسيارات إسعاف)" إلى مستشفيات مختلفة، مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف قادرة على نقل أكثر من مصاب.وتعهد قائلًا: "ما دام هناك أمل سنبقى هنا. ما دام هناك أشخاص يبحثون عن أقاربهم ليتم العثور عليهم".وتجمع عشرات الأشخاص في الموقع سعيًا منهم للاطمئنان إلى مصير أحبائهم المفقودين، ومن بينهم المغني الشهير روبي بيريز.وكان بيريز البالغ 69 عامًا، على خشبة المسرح عندما حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وانهار السقف، وفق مقطع فيديو للحادث تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن فيه سماع امرأة تصرخ "ماذا حدث؟".وأعلن الرئيس لويس أبي نادر أن نيلسي كروز، رئيسة بلدية مونتي كريستي، قضت في المستشفى متأثرة بإصاباتها.وجاء في منشور لأبي نادر على منصة إكس أن الحكومة "تتابع القضية دقيقة بدقيقة"، وقد توجّه شخصيا إلى مكان الحادث.ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لرافعة في الموقع ولأشخاص يعتمرون خوذا واقية يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.