شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وخدمات.. كيف رسم التحالف الوطنى الفرحة على الفئات الأولى بالرعاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا لالتزامه بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قام التحالف الوطنى للعمل الأهلى بتنظيم سلسلة من المبادرات الخيرية خلال عيد الفطر المبارك، لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة فى هذه المناسبة الدينية الخاصة.

فى مقدمة هذه المبادرات، وزع التحالف أكثر من 45 ألف كرتونة غذائية تحتوى على المواد الأساسية التى تحتاجها الأسر، مثل الأرز، والزيت، والسكر، وغيرها من المستلزمات الضرورية التى تساعد فى تلبية احتياجات العائلات خلال العيد.

كما تم توزيع أكثر من 55 طنًا من اللحوم على الأسر التى تعانى من ظروف اقتصادية صعبة، لتوفير لحوم الأضاحى وتلبية احتياجاتهم الغذائية فى هذه الفترة.

إلى جانب المساعدات الغذائية، نظم التحالف فعاليات لعيد الفطر شملت توزيع ملابس العيد على الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال فى العديد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية من الأسر الفقيرة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى إدخال البهجة والفرح فى قلوب الأطفال الذين قد يواجهون صعوبة فى الاحتفال بهذه المناسبة.

كما استمر التحالف فى تقديم الدعم المالى لبعض الأسر المستحقة، من خلال مساعدات نقدية استثنائية لتخفيف الأعباء المالية خلال العيد. هذا الدعم يأتى فى إطار تعزيز التكافل الاجتماعى، وتوفير سبل العيش الكريم للعائلات الفقيرة.

وقد لاقت هذه المبادرات استحسانًا كبيرًا من المجتمع، حيث ساهمت فى رفع مستوى الأمل والفرح بين الأسر المحتاجة، الأمر الذى يعكس الدور الكبير الذى يلعبه التحالف الوطنى فى تعزيز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، خاصة فى المناسبات الدينية.