شكرا لقرائتكم خبر عن من بحر البقر إلى غزة.. المصرى الديمقراطى: للاحتلال تاريخ من الدماء بلا حساب والان مع تفاصيل الخبر

أحيى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء ذكرى شهداء مذبحة بحر البقر، مؤكدا أن الجريمة مستمرة، وأن دماء أطفال غزة امتداد لدماء أطفال بحر البقر. نرفض صمت الحكومات وتزييف الحقائق.

مطالبا بوقف العدوان فورًا، ومحاكمة مجرمي الحرب، واحترام القانون الدولي، وتطبيق القانون الإنساني، ورفع الصوت عاليًا دفاعًا عن الإنسانية والعدالة لا تسقط بالتقادم.

و قال الحزب أنه في مثل هذا اليوم، 8 أبريل 1970، ارتكب العدو الصهيوني جريمة بشعة حين قصفت طائراته مدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 30 طفلًا وإصابة العشرات، في واحدة من أبشع جرائم الحرب ضد المدنيين والأطفال في تاريخنا المعاصر.

مشيرا أن وطاليوم، وبعد أكثر من خمسين عامًا، لا تزال طائرات الاحتلال تمارس القتل نفسه، ولكن هذه المرة في غزة، وآلاف الأطفال يُقتلون، والمدارس تُقصف، والمستشفيات تُدمَّر، في جرائم ممنهجة تستهدف الفلسطينيين.

