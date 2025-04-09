شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة فلسطينية بمستشفى العريش: "حاسين إننا بين أهلنا بس مفيش بعد تراب بلادنا" والان مع تفاصيل الخبر

زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وتحدث أحد الأطباء، خلال تفقد الرئيسين لمستشفى العريش، عن أن السيدة كوثر من قطاع غزة، وتم تحويلها للمستشفى في 10 مارس 2025، ومصابة بكسر في العمود الفقري، في الفقرة الظهرية الثانية عشر، موضحا أن سبب الإصابة قصف المنزل الذي تقيم به وحدث شلل في الطرفين السفليين.



ولفت إلى أنه تم حدوث مضاعفات لها بمستشفيات غزة، بسبب قرح فراش في الطرف السفلي، مشيرا إلى أنه عند تحويلها لمستشفى العريش تم التئام عدد كبير من القرح، وعودة تدريجية للإحساس بالطرف السفلي، ويتم تحضيرها لإجراء العملية الجراحية.



وعلقت مرافقة للمريضة باكية: "من يوم ما جينا بنتعامل معاملة جيدة، وحاسين إننا بين أهلنا بس مفيش بعد تراب بلادنا، نخلص العلاج ونروح نبوس تراب بلادنا، عند ولادي وجوزي، ويدفنوني جنب ولادي اللي استشهدوا، ما نطلعش من بلادنا، بارك الله في الرئيس السيسي ومقصرش، ووالله حاسين حالنا ببيوتنا".