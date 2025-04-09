شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة فلسطينية تشكر الرئيس السيسي وشعب مصر على دعمهم.. والرئيس: "كل حاجة هتبقى كويسة" والان مع تفاصيل الخبر

زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وتحدث أحد الأطباء، بمستشفى العريش، خلال زيارة الرئيسين، عن أن إحدى الجريحات الفلسطينيات، حضرت في 17 مارس 2025 كانت تعرضت لاختناق في الحنجرة نتيجة القصف، موضحا أن لديها تاريخ مرضي بإزالة الغدة الدرقية نتيجة سرطان في الغدة الدرقية، وجعل لديها مضاعفات، وتم إجراء عملية شق حنجري في غزة، وحدث لها مضاعفات، وتم تحويلها لمصر.



وذكر أنه تم التعامل معها بالفحوصات المناسبة وتحسنت الحالة كثيرا، ويتم تجهيزها لإجراء عملية.



وعلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، وحمد الله على السلامة، مش عاوزة حاجة".



وقدمت السيدة الشكر للرئيس السيسي والشعب والدعم الذي قدموه لهم وللقضية الفلسطينية، مردفة: "إن شاء الله أتعالج وبتعافى، وسأعود إلى غزة لأولادنا وأحبابنا، وربنا معانا، الحمد لله".



كما وجهت الشكر للطاقم الطبي على العناية التي يقدمونها لها.