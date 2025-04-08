استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله في مكتبه بثكنة المقرّ العام، السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامّة في البلاد.
كما التقى السّفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الّذي أكّد التزام بلاده باستمرار دعم لبنان حكومةً وشعبًا ومؤسّسات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عرض مع السفير الروسي الأوضاع العامة والتقى سفير قطر مؤكدًا التزام بلاده بدعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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