الحجار عرض مع النواب شهيب والحشيمي وسليمان للأوضاع العامة واستقبل وفدًا من الناعمة

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب أكرم شهيب، وعرض معه شؤونًا عامّة.

والتقى النّائب بلال الحشيمي، وبحث معه في الأوضاع العامّة وشؤون إنمائيّة. كما عرض مع النّائب محمد سليمان آخر المستجدّات على السّاحة الدّاخليّة.

واستقبل الحجار كذلك وفدًا من بلدة الناعمة.