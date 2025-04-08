البيت الأبيض: ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر إيران الدبلوماسية

أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن عصر الاستسلام الاقتصادي الأمريكي انتهى وقرار المحكمة العليا بشأن ترحيل الإرهابيين من الولايات المتحدة انتصار كبير لإدارة ترامب".

ولفت البيت الأبيض، الى ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد بوضع حد للعجز التجاري مع الولايات المتحدة وإزالة الحواجز التجارية، والنهج الاستباقي الإسرائيلي ينبغي أن يكون نموذجا يحتذى به لبقية العالم".

وذكر أن "دولاً بدأت العمل على إصلاح ممارساتها التجارية غير العادلة وفتح أسواقها أمامنا"، لافتاً الى أن "الصين ارتكبت خطأ فادحا بفرض رسوم جمركية ومواصلة إساءة معاملة العمال الأميركيين".

وقال "لا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد كليا على الدول الأجنبية في غذائها وأدويتها ومعادنها الحيوية"، كاشفاً ان "ترامب التقى بفريقه اليوم وطلب منه العمل للتوصل لاتفاقات تجارية مع دول أخرى كل على حدة".

وذكر أن "الرسوم الجمركية ستبقى سارية المفعول بينما نتفاوض مع دول أخرى على اتفاقات تجارية".

وتابع "لن نستبق المفاوضات التي سنجريها مع إيران السبت المقبل وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر إيران الدبلوماسية