أوضحت دار الإفتاء في عكار، في بيان، أن "أمام الاستحقاق الانتخابي القادم للبلديات والمخاتير، يحرص مفتي عكار الشيخ زيد زكريا على نشر أجواء التفاهم والتوافق في سائر البلدات والقرى، وإن لم يتيسر ذلك فيدعو إلى ممارسة العملية الانتخابية بكل أريحية وأخوة، فمن فاز فهذا تكليف، ومن خسر فهذا تخفيف".
وشدّدت في بيان، على أنّه "لا يجوز أن تتحول الانتخابات إلى ميدان للعداوات والأحقاد والاصطفافات العائلية والعصبية والمناطقية، فالانتخابات سترحل ونحن باقون في قرانا وبلداتنا".
واكد زكريا "أنه على مسافة واحدة من كل المرشحين، ويرفض زج او استعمال اسمه في أي اصطفافات أو لوائح تنافسية، وأي خبر بخلاف ذلك فهو عار عن الصحة ومناف للحقيقة"، متمنيا على جميع المرشحين "تذكر أن هذه المناصب مسؤولية، وأنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها، وندعوهم إلى التنافس الأخوي بعيدا عن الشحناء والبغضاء، ومناطقنا بحاجة إلى الإنماء والمشاريع والخدمات".
وحذّرت الدار من "الرشى الانتخابية"، داعية إلى "تحكيم العقل والمبادئ في عملية الانتخاب، وان يكون الاختيار على أساس الصدق والأمانة والنزاهة وليس العائلية والعصبية والمناطقية والحزبية".
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء- عكار: المفتي على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات البلدية ونحذر من الرشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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