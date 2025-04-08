الجيش: إزالة شريط شائك مفخّخ من قبل العدو الإسرائيلي في اللبونة وسواتر ترابية في خراج العديسة

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش عملت على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به".

ولفتت القيادة، الى أنه "كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".