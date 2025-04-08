أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش عملت على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به".
ولفتت القيادة، الى أنه "كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إزالة شريط شائك مفخّخ من قبل العدو الإسرائيلي في اللبونة وسواتر ترابية في خراج العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.