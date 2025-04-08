رسامني عرض مع عبدالله والحجار وآلان عون للأوضاع العامة ومشاريع إنمائية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، في حضور النائب السابق محمد الحجار، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة. كما تم البحث ايضا في موضوع إستكمال بناء مجمع المراكز الحكومية في بلدة شحيم، خدمة لأهالي اقليم الخروب، ولحل مشكلة الإيجارات القديمة للعديد من المؤسسات والإدارات الرسمية.
كما التقى ايضا النائب الآن عون، واستعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة.
وكان رسامني التقى وفداً من "برمانا هاي سكول" ضم دايفيد غراي وانطوان عيسى.
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