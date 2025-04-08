وزير الصحة اطلع من وفد جمعية "راهبات الصليب" على أوضاع المؤسسات الصحية التابعة لها

استقبل وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ في مكتبه في الوزارة، الرّئيسة العامّة لجمعيّة "راهبات الصّليب" الأم ماري مخلوف على رأس وفد من الأخوات، في حضور مدير العناية الطّبيّة في الوزارة جوزف الحلو.

وعرض الوفد لناصر الدين أوضاع المؤسّسات الصّحيّة التّابعة للجمعيّة، الّتي تتوزّع إلى الفئتَين الأولى والثّانية، وأهميّة التّسريع بتحويل المستحقّات الماليّة لتأمين الاستمراريّة والخدمة اللّائقة للمرضى. كما وجّه له الوفد دعوةً لزيارة تفقديّة، وأبلغه عن "تيليتون" للدّعم سيتمّ تنظيمه في الرّابع والعشرين من الشّهر الحالي.