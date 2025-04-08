الجيش: توقيف مواطنَين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أن "بتاريخ 8 /4 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ع.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: السلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبطت في حوزة الأول مسدسًا حربيًّا".
وأكدت القيادة، أن "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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