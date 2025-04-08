قوى الأمن عممت صورة مطلوب بجرم تزوير بطاقة هوية

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة مطلوب بجرم تزوير بطاقة هويّة شخصٍ آخر متواجد خارج البلاد". وطلبت في بلاغ، من الّذين يعرفون أيّ معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الإتصال بفصيلة الحدث في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 466553-05، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، علمًا أنّ أيّ مواطن يُساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان؛ وفقًا للقانون".

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