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الرئيس عون اطلع من سلام على نتائج جلسات الحكومة حول مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف

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الرئيس عون اطلع من سلام على نتائج جلسات الحكومة حول مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف

استقبل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، وعرضا الأوضاع العامّة في البلاد، حيث أطلع سلام رئيس الجمهوريّة على نتائج جلسات مجلس الوزراء الّتي عُقدت في السّراي الحكومي، والّتي تناولت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، ومواضيع أخرى.

كما أجرى الرّئيس عون وسلام تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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