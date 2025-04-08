شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لشباب العمال ينظم حشدا بشمال سيناء دعما للدولة ورفضا للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار التفاعل المستمر مع قضايا الوطن وبتوجيهات من عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، نظم فرع الاتحاد بشمال سيناء حشدًا جماهيريًا واسعًا، شارك فيه عدد كبير من شباب المحافظة، للتأكيد على رفضهم القاطع لأى دعوات مشبوهة للتهجير، وتجديد دعمهم الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد التجمع رفع الإعلام المصرية وترديد الهتافات الوطنية التى تعبّر عن التمسك بالهوية والانتماء، وسط أجواء من الحماس والإصرار على الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة.

وأكد المشاركون أن شباب العمال فى شمال سيناء، وكافة أنحاء الجمهورية، هم خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن، مشددين على أن الاتحاد العام بقيادة عبدالعزيز سمير حاضر بقوة فى المشهد الوطنى من خلال فروعه المنتشرة وقياداته الشابة التى تعمل بإخلاص من أجل رفعة مصر.

وأشار مسؤولو فرع شمال سيناء إلى أن هذا الحراك يأتى تأكيدًا على رسالة الاتحاد بأن "قوتنا فى فروعنا وأعضائنا"، واستمرارًا لنهج وطنى يسعى إلى دعم الاستقرار والتماسك المجتمعي.

ويأتى هذا التحرك الشعبى فى ظل حملات إعلامية خارجية تحاول النيل من وحدة الشعب المصرى، حيث أكد شباب الاتحاد أنهم لن يسمحوا لأى جهة بالتشكيك فى صمود أبناء سيناء وارتباطهم الوثيق بأرضهم، مطالبين بتكثيف الجهود الإعلامية والوطنية لتفنيد الشائعات والرد على الأكاذيب.

ويعكس هذا الحدث الدور المتصاعد للاتحاد العام لشباب العمال كقوة مجتمعية حقيقية، تمتلك الوعى والقدرة على الحشد والتأثير، وتعمل دائمًا تحت شعار: شبابنا فى ظهر الدولة.. وفروعنا درع الوطن.