شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مشهد المصريين في العريش رسالة للتنديد بمنع دخول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مصر طوال مسيرتها السياسية حريصة على الحياة سواء للشعب المصري أو الشعوب المجاورة، مشيرا إلى أنه منذ أحداث 7 اكتوبر والمواقف الشعبية والرسمية تجسيد لهذا المعنى.

وأضاف رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سي، أن الدولة المصرية تحافظ على الأشقاء الفلسطينيين في المحنة التي يتعرضون لها وحرب الابادة، قائلا: "رسالة اليوم من زيارة الرئيس الفرنسي والمصري والاحتشاد هي رسائل إنسانية وسياسية لخصت المشهد".

وأوضح رضا فرحات، أن الاحتشاد في العريش رسالة للعالم على الطبيعة للشكل العام الموجود على الحدود مع غزة ومنع المساعدات الانسانية من الدخول للقطاع، متابعا: "كلنا أحزاب ونخب سياسية منذ بداية الموضوع نقف داعمين للدولة المصرية والموقف المصري ولا نجعل أحدا يزايد على الموقف الشعبي وهذه الحشود ليست مفتعلة ونقف خلف الدولة المصرية وتأييدها للقضية الفلسطينية والزيارة توقيتها مهم وغطت على زيارة نتنياهو للبيت الأبيض".

