شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: ماكرون شاهد المصريين يلتفون حول الرئيس السيسى فى القاهرة والعريش والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون إلى مصر مهمة وفى توقيت دقيق والمشهد منذ بداية استقبال ماكرون وجولة القاهرة كانت عظيمة ودالة وفيها الكثير من الرسائل.

وأشار أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، إلى أن ختام مشهد زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر بوجوده فى العريش اليوم ومشاهدته وجود المصريين بكل طوائفه فى سند الدولة والرئيس السيسى رسائل مهمة، مؤكدا أن الزيارة كلها رسائل ووجود الرئيس ماكرون مع السيسي سواء في استقباله فى جولته فى القاهرة أو اليوم في العريش وسط حشود مئات الالاف موقف معبر وقوي.

وأوضح أكرم القصاص، أن زيارة الرئيس ماكرون تأكيد لفكرة أن فرنسا طرف فاعل في أوروبا والاتحاد الاوروبي ولها علاقات ممتدة مع كل أطراف الاقليم ولها باع كبير فى التكنولوجيا والعلاقات، فضلا عن أنها ضلع فاعل في الاتحاد الاوروبي في ظل حرب إبادة من الاحتلال بقطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث يدعم الخطة المصرية خاصة وأن مصر لها خبرة متراكمة وفرنسا طرف موجود في الاتحاد الاوروبي وطرف قوي وحليف لأمريكا.

