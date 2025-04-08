الصين تتعهد بالدفاع عن مصالحها لمواجهة رسوم ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت الصين الثلاثاء بمحاربة التعرفات الأميركية "حتى النهاية" ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى محاولة تهدئة التوترات التي تسببت بهبوط أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة.

وعشية دخول الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية والأوروبية حيز التنفيذ، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى "تجنب التصعيد" خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.

وقال الاتحاد في بيان إن فون دير لايين دعت خلال الاتصال "إلى حل للوضع الراهن عبر التفاوض".

من جانبه، دعا المسؤول الصيني إلى تعزيز العلاقات بين بكين وبروكسل.

وقال لي لفون دير لايين بحسب تقرير للتلفزيون الصيني الرسمي "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التواصل والتنسيق بينهما (...) والدفاع عن تجارة واستثمارات حرة ومفتوحة، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ لهما وللاقتصاد العالمي".

وفرض ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير رسوماً إضافية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، من المتوقع أن ترتفع إلى 54% اعتباراً من الأربعاء مع دخول رسوم جديدة بنسبة 34% أعلنها الأسبوع الماضي.

وتوعد الرئيس الأميركي بكين الاثنين برسوم جديدة بمستوى 50% اعتباراً من الأربعاء على واردات منتجاتها إذا أبقت على الرسوم المضادة بنسبة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية اعتباراً من الخميس 10 أبريل.

إلا أن بكين بقيت متمسكة بموقفها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة أن "الصين لن تقبل بذلك أبداً"، مضيفاً "إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية"، داعياً في الوقت نفسه إلى "حوار متكافئ".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً إجراء محادثات، يجب أن تتخذ سلوكا ينم عن مساواة واحترام ومنفعة متبادلة".

وأضاف "إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح البلدين والمجتمع الدولي وأصرت على حرب التعرفات الجمركية والحرب التجارية، فإن الصين ستقاتل بالتأكيد حتى النهاية".

وأكد ترامب الاثنين استعداده لبدء مباحثات بشأن التعرفات الجديدة مع الأطراف الراغبة بذلك باستثناء الصين، ملوحاً بزيادة الرسوم في حال لم تتراجع بكين عن التعرفات التي فرضتها رداً على إجراءات الرئيس الأميركي.