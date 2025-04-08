"المسيرة": قتلى وجرحى بغارات أميركية استهدفت مديرية الحوك في الحديدة اليمينة

أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، بـ"سقوط قتلى وجرحى، نتيجة غارات أميركيّة استهدفت مدينة أمين مقبل السّكنيّة في مديرية الحوك في محافظة الحديدة اليمنيّة"، مشيرةً إلى أنّ "غارات أميركيّة استهدفت شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين في محافظة عمران".

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