غوتيريش: إسرائيل حولت غزة إلى ساحة قتل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "قطاع غزة أصبح ساحة قتل"، حيث مرّ أكثر من شهر كامل بدون وصول ذرة مساعدات إلى غزة. لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا سلع تجارية. ومع نضوب المساعدات، فتحت مجددا أبواب الرعب".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 آذار".

ولفت دوجاريك في تصريح له، الى "إن الناجين في غزة يدفعون للنزوح بشكل متكرر ويجبرون على النزوح إلى مساحة تتقلص باستمرار حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية"، في حين أن كامل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2,4 مليون شخص نزحوا مرة واحدة على الأقل بين 7 تشرين الأول 2023 وبداية وقف إطلاق النار في كانون الثاني".