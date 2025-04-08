ماكرون من العريش: غزة هي مليونا شخص تحت الحصار وليست مشروعا عقاريا

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارة لمدينة العريش في مصر استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة ويجب كشف الحقيقة كاملة في شأن ما تعرض له المسعفون".
ولفت ماكرون، الى أن "غزة هي مليونا شخص تحت الحصار وليست مشروعا عقاريا".
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