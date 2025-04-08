"رويترز": تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي بعد قول البيت الأبيض إن الرسوم على الصين ستدخل حيز التنفيذ

أفادت وكالة "رويترز"، عن "تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي بعد قول البيت الأبيض إن الرسوم على الصين ستدخل حيز التنفيذ غدا".

وكانت قد نقلت قناة "فوكس نيوز" عن البيت الأبيض، أن "الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ".

وقالت سلطات الصين، اليوم الثلاثاء، إنها "ستقاتل حتى النهاية" وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه أن فرض الولايات المتحدة ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين هو "غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للبلطجة الأحادية."

وفرضت الصين رسوما جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم في المستقبل.

وأضاف البيان: "الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. وهي إجراءات مشروعة تماما."

وتابع البيان: "تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم على الصين هو خطأ فوق الخطأ، ويكشف مرة أخرى عن الطبيعة الابتزازية للولايات المتحدة. الصين لن تقبل بذلك أبدا. إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستقاتل الصين حتى النهاية."