ثلاثاء حافل لعاهل بريطانيا وكاميلا في روما

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كان يوم الثلاثاء حافلا بنشاطات مرموقة وهو أول يوم في الزيارة الرسمية لعاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لإيطاليا وتوّج بمشتهدة استعراض جوي مشترك فوق روما ترحيبا بهما.

ووضع تشارلز وكاميلا أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، الواقع داخل نصب فيكتور إيمانويل الثاني التذكاري، قبل التوجه إلى الكولوسيوم، حيث التقيا العديد من تلاميذ المدارس.

واستقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الزوجين الملكيين في مقر إقامته الرسمي في روما، قصر كويرينالي، بعد أن رافق حرس كورازييري الخيالة سيارتهما الليموزين إلى ساحة القصر.

وكانت لورا ماتاريلا، ابنة الرئيس، التي تولت منصب السيدة الأولى بعد وفاة والدتها، حاضرة أيضًا لاستقبال تشارلز وكاميلا.

وكان الملك تشارلز وزوجته وصلا إلى مطار شيامبينو بروما صباح الثلاثاء، حيث فُرِش لهما السجاد الأحمر مرة أخرى، وكان في استقبالهما كبار الشخصيات، بمن فيهم سفير المملكة المتحدة لدى إيطاليا، إدوارد ليويلين.

وقف تشارلز وكاميلا والرئيس ماتاريلا وابنته في هدوء وهم يستمعون إلى النشيدين الوطنيين لإيطاليا والمملكة المتحدة اللذين عُزفا في قصر كويرينالي.

وكان على مقربة منهم حرس شرف مؤلف من فرقة كويرينالي الموسيقية، وقوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية الإيطالية، وأفراد من الشرطة العسكرية الإيطالية (الكارابينيري) وحرس الفرسان (الكورازييري).

وشاهد الملك والملكة عرضًا جويًا مشتركًا فوق العاصمة لفريق الاستعراض الجوي الإيطالي (فريتش تريكولوري)، الذي رُشِّح بألوان العلم الإيطالي، وفريق السهام الحمراء التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، الذي رُشِّح بالدخان الأحمر والأبيض والأزرق.

مراسم تكريم

وتبادل الملك تشارلز والرئيس الإيطالي لاحقًا التكريم في القصر، حيث مُنح الملك وسام الصليب الأعظم برتبة فارس مع طوق وسام الاستحقاق لجمهورية إيطاليا، وقدّم للسيد ماتاريلا شارة وسام الصليب الأعظم لرتبة الحمام.

وقال تشارلز: "يعود تاريخه إلى زمن بعيد. إنه مجرد عربون تقدير منا، لقد خدمتَ بلادنا لفترة طويلة". وأجاب السيد ماتاريلا: "أنا متواضع يا جلالتك".

ومُنحت الملكة كاميلا وسام الصليب الأعظم برتبة سيدة، وقالت لمضيفها: "أنا فخورة جدًا ومتواضعة".

مذبح الوطن

بعد لقاء الرئيس الإيطالي، زار الزوجان الملكيان قبر الجندي المجهول، الواقع داخل نصب فيكتور إيمانويل الثاني التذكاري (المعروف أيضًا باسم مذبح الوطن) في ساحة فينيسيا الشهيرة بروما، حيث وضعا إكليلًا من الزهور.

وحضر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أيضًا.

زيارة الكولوسيوم

ثم توجه تشارلز وكاميلا إلى الكولوسيوم، حيث التقطا صورًا أمام المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام.

ورحب الزوجان الملكيان بالجمهور خلال زيارتهما للكولوسيوم، وابتسما بحرارة وهما يلوحان للحشود، وكان الموقع الشهير في الخلفية.

وخلال الزيارة الرسمية، وقفت فرق موسيقية عسكرية بريطانية وإيطالية خارج الكولوسيوم، الذي يجذب ملايين السياح سنويًا.

يذكر أن الكولوسيوم كان بُني في القرن الأول الميلادي، واستقبل في عصره حوالي 50 ألف متفرج، شاهدوا منافسات المصارعين، بما في ذلك مسابقات بين البشر والحيوانات، ومعارك مسرحية أكبر تحت مظلة ضخمة قابلة للسحب.

وخلال زيارة العائلة الملكية يوم الثلاثاء، استمتع المتفرجون بعروض موسيقية من فرقة الحرس الويلزي وفرقة لواء ساساري الإيطالية، التي عزفت مجموعة مختارة من أغاني الأفلام والأغاني الشعبية الأخرى.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حضر تشارلز وكاميلا أيضًا حفل استقبال للجالية البريطانية. وبسبب توقيت زيارة تشارلز وكاميلا، سيقضيان ذكرى زواجهما العشرين يوم الأربعاء في إيطاليا.