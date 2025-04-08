شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية مع أهالى قطاع غزة أمام نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من المواطنين، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام نقابة الصحفيين، تنديدا بالحرب القائمة في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتأتى هذه الوقفة فى ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وعدد من اللافتات التي تندد باختراق الهدنة واستكمال العمليات العسكرية بغزة ، ومنع إدخال المساعدات، بالإضافة إلي ترديد الهتافات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي والمطالبة بالتدخل الدولي لإنقاذ حياة الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين عن تلك المجازر.

كما ندد المتظاهرون بالاعتداء علي الصحفيين في غزة والاستهداف المستمر لهم لكشفهم جرائم الاحتلال، ورفع عدد من المواطنين والمتظاهرون لافتات تندد بقتل الأطفال الرضع والأبرياء، رافعين لافتات لا التهجير وتصفية القضية.

وشدد المتظاهرون أن المحتل لا عهد له بعدما قام بقصف الأبرياء خلال هدنة وقف إطلاق النار، كما يتعمد استهداف الصحفيين كاشفوا الحقيقه حتي لا تفضح جرائمهم.